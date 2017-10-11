В Новокузнецке облили строительной смесью памятник известному геологу

Преступление было совершено на пр. Пионерском в Сквере Геологов в ночь на 8 октября: четверо неизвестных облили строительной смесью «Бюст академику М. А. Усову», являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Происходящее зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

«Сотрудники Новокузнецкого краеведческого музея и Территориального фонда геологической информации привели объект в надлежащее эстетическое состояние. Теперь бюст академика, как и прежде, радует взор горожан», — рассказали Сибдепо в Управлении культуры Новокузнецка.

Сейчас ведутся следственные действия. За причинение вреда объекту культурного наследия молодые люди могут быть наказаны штрафом до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до шести лет.