В Новокузнецке ограничат движение автотранспорта из-за забега «Дай пять»

Мероприятие пройдёт в городе уже в третий раз.

В южной столице Кузбасса 4 июня в третий раз состоится общегородской забег «Дай пять». Из-за мероприятия в городе временно ограничат движение автотранспорта. О вводе ограничений и временном запрете парковать машины в определённых местах автомобилистов оповестят соответствующими дорожными знаками.

«С 3 июня с 12:00 до 17:00 4 июня будет введено ограничение движения и стоянки автомобилей на участке дороги от пр. Металлургов до здания ДК «Кузнецких металлургов». 4 июня с 6:00 до 13:00 будет ограничено движение транспорта от перекреста ул. Кирова и пр. Металлургов до перекрестка по ул. Кирова и ул. Спартака», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Автомобилистов просят учесть данную информацию, проявить терпение и выбрать другие пути для перемещения по городу. Также в воскресенье, 4 июня, с 10:00 до 13:00 будет ограничено движение по ул. Кирова, от пр. Металлургов до пересечения с ул. Тольятти (остановка «Орбита»); по пр. Кузнецкстроевскому, от кольца Дома быта до пересечения с пр. Пионерским и по ул. Тольятти (вокруг «Новокузнецкого государственного цирка).

Участники городского забега начнут преодолевать пяти километровую дистанцию от театральной площади до цирка 4 июня в 11:30. Согласно новым правилам, все участники массового забега должны предварительно пройти медицинское освидетельствование. К участию в соревнованиях допустят всех желающих, у кого будет соответствующая справка из медицинского учреждения.

В этом году в забеге примут участие около 1 200 человек, в том числе 200 несовершеннолетних горожан. Более подробную информацию о забеге можно узнать на официальном сайте мероприятия.