В Новокузнецке Олегу Газманову подарили свитер ХК «Металлург»

В Новокузнецке на праздничном мероприятии, посвящённом Дню металлурга, выступил народный артист России Олег Газманов. После концерта генеральный директор новокузнекого ХК «Металлург» Сергей Зиновьев подарил певцу хоккейный свитер.

«Я сам спортсмен, правда, не хоккеист, но у меня, кстати, есть песня про хоккей, если вы слышали, называется «Лёд и пламя». Она очень нравится и Фетисову, и Третьяку. Надеюсь, её знают и хоккеисты вашей команды. Поэтому спасибо! Желаю только побед! И самое главное, чтобы побольше ребят занимались спортом, в частности хоккеем, потому что хоккей – это наша игра! Мы в хоккее всё-таки победители, и надо продолжать эту традицию», — сказал Олег Газманов.