В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда южной столицы Кузбасса.

Напомним, что в сентябре 2016 года между осуждённым и потерпевшим возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанёс не менее семи ударов белой керамической кружкой по голове кузбассовца и не менее 58 ударов ножом в области шеи и туловища. В итоге мужчина скончался на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам колонии особого режима.