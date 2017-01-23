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В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений

В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений

Злоумышленник получил 10 лет колонии особого режима.

В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда южной столицы Кузбасса.

Напомним, что в сентябре 2016 года между осуждённым и потерпевшим возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанёс не менее семи ударов белой керамической кружкой по голове кузбассовца и не менее 58 ударов ножом в области шеи и туловища. В итоге мужчина скончался на месте.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам колонии особого режима.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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