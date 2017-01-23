В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений
Злоумышленник получил 10 лет колонии особого режима.
В Новокузнецке осудили мужчину, который нанёс своей жертве 58 ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба Кузнецкого районного суда южной столицы Кузбасса.
Напомним, что в сентябре 2016 года между осуждённым и потерпевшим возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанёс не менее семи ударов белой керамической кружкой по голове кузбассовца и не менее 58 ударов ножом в области шеи и туловища. В итоге мужчина скончался на месте.
Суд приговорил злоумышленника к 10 годам колонии особого режима.
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