В Новокузнецке осудили мужчину, который трижды угнал один и тот же автомобиль

В южной столице Кузбасса осудили мужчину, который три раза угнал один и тот же автомобиль — розовую Toyota Platz.

Как сообщили в областной прокуратуре, машина принадлежит девушке, с которого у злоумышленника сложились не самые простые отношения.

Молодые люди познакомились через Интернет. 28-летний мужчина тогда находился в колонии. По выходу из мест лишения свободы кузбассовец и его возлюбленная стали жить вместе. В 2016 году пьяный рецидивист угнал авто своей девушки. На «легковушке» злоумышленник собрался съездить к знакомым в Осинники. Планы не осуществились: водителя остановили сотрудники ГИБДД и не дали ему уехать. Чуть позже состоялся первый суд об угоне.

Весной 2017 года кузбассовец взялся за старое: житель региона, будучи в нетрезвом состоянии, снова стал угонять машину девушки. Он сделал это дважды, в марте и апреле. Каждый раз его задерживали сотрудники Госавтоинспекции.

29 мая состоялся еще один суд над злоумышленником. За совокупность преступлений ему дали четыре года колонии строгого режима. Кроме того, мужчине запретили управлять авто в течение трёх лет.

Как сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, осуждённый является уроженцем Осинников. На момент знакомства с девушкой он отбывал наказание по п.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). После первого угона молодые люди продолжали общение.