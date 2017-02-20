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В Новокузнецке осудили женщину, забравшую маткапитал родившей подруги

В Новокузнецке осудили женщину, забравшую маткапитал родившей подруги

Злоумышленница получила девять лет и четыре месяца колонии общего режима.

Жительницу южной столицы Кузбасса осудили за присвоение маткапитала родившей подруги. Злоумышленница получила срок в колонии общего режима.

«В октябре 2015 года перед родами беременная женщина попросила документы у приятельницы, — ранее сообщала Сибдепо помощник прокурора Кузнецкого района Новокузнецка Юлия Карабаева. — По выходу из роддома она вернула их подруге вместе со справкой о рождении ребёнка. Подозреваемая зарегистрировала младенца на себяоформила сертификат на маткапитал и успела его получить».

Позже жительницу Новокузнецка задержали по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками. По документам злоумышленница являлась матерью двоих детей. В ходе расследования выяснилось, что это не так. Женщина рассказала правоохранителям, что на самом деле у неё только один ребёнок и что она похитила 471,8 тысяч рублей.

В итоге мошенницу приговорили к девяти годам и четырём месяцам лишения свободы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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