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Кузбасс
Аллея шахмат открылась в Новокузнецке

В Новокузнецке открыли Аллею шахмат

Аллея располагается в Саду Алюминщиков.

23 октября в Новокузнецке прошло открытие Аллеи шахмат. Она состоит из рядов шахматных столов с сиденьями, защищёнными навесом от дождя.

В рамках презентации состоялся сеанс одновременной игры. По информации пресс-службы городской администрации, гостями праздника стали известные международные гроссмейстеры. В их числе: чемпион России Игорь Лысый, серебряный призёр чемпионата Европы Алексей Александров, многократный чемпион Казахстана, серебряный призёр командного чемпионата Азии, обладатель Кубка России Павел Коцур.

Отметим, что также на Аллее установили арт-объекты в виде шахматных фигур: ферзь, пешка и король.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com.

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