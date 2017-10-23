В Новокузнецке открыли Аллею шахмат

23 октября в Новокузнецке прошло открытие Аллеи шахмат. Она состоит из рядов шахматных столов с сиденьями, защищёнными навесом от дождя.

В рамках презентации состоялся сеанс одновременной игры. По информации пресс-службы городской администрации, гостями праздника стали известные международные гроссмейстеры. В их числе: чемпион России Игорь Лысый, серебряный призёр чемпионата Европы Алексей Александров, многократный чемпион Казахстана, серебряный призёр командного чемпионата Азии, обладатель Кубка России Павел Коцур.

Отметим, что также на Аллее установили арт-объекты в виде шахматных фигур: ферзь, пешка и король.