В Новокузнецке открылся клуб для женщин, потерявших смысл жизни

Идеологом и автором проекта «Я у себя есть…» стала мотивационный спикер Елена Бычкова. Она с детства прикована к инвалидному креслу и не понаслышке знает проблемы людей с ограниченными физическими возможностями.

По словам Елены Бычковой, в клуб за помощью могут обратиться женщины, потерявшие смысл своей жизни. Такое очень часто происходит после рождения «особых детей». Клуб — своего рода «пространство осознанной жизни», где тем, кому это необходимо, помогут вернуть духовные силы.

«Мамы зачастую растворяются в своем особом ребенке и уже ассоциируются только с ним. Мне хочется познакомить мамочек с теми людьми, которых по-хорошему «прёт» от своего дела. У которых хобби переросло в бизнес. С теми людьми, которые нашли своё предназначение и идут своим путём. В планах у нас различные мастер-классы — от плетения кос до похода к флористу, от фотосессии до фитнеса», — рассказала Сибдепо Елена Бычкова.

Встречи будут проходить раз в неделю. О месте и времени проведения можно узнать из официальной группы во «ВКонтакте» или по телефону +7 9069790063.