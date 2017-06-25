В Новокузнецке пенсионер отправился за алкоголем по верёвке через окно и упал с 3 этажа
Мужчину дома закрыла жена, а он нашёл выход из ситуации.
В Новокузнецке 68-летний мужчина спускался вниз по верёвке из окна третьего этажа и упал с высоты. Жена закрыла его дома, а он решил отправиться в магазин за алкоголем нестандартным способом.
Пока жена была на даче, он привязал верёвку к батарее, но не удержался и упал.
Прибывшие медработники экстренно доставили пенсионера в больницу. Врачи диагностировали множественные ссадины, алкогольное опьянение и перелом правой руки, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».
В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Фото: Google Images.