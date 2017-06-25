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В Новокузнецке пенсионер отправился за алкоголем по верёвке через окно и упал с 3 этажа

В Новокузнецке пенсионер отправился за алкоголем по верёвке через окно и упал с 3 этажа

Мужчину дома закрыла жена, а он нашёл выход из ситуации.

В Новокузнецке 68-летний мужчина спускался вниз по верёвке из окна третьего этажа и упал с высоты. Жена закрыла его дома, а он решил отправиться в магазин за алкоголем нестандартным способом.

Пока жена была на даче, он привязал верёвку к батарее, но не удержался и упал.

Прибывшие медработники экстренно доставили пенсионера в больницу. Врачи диагностировали множественные ссадины, алкогольное опьянение и перелом правой руки, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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