В Новокузнецке пенсионер отправился за алкоголем по верёвке через окно и упал с 3 этажа

Мужчину дома закрыла жена, а он нашёл выход из ситуации.

В Новокузнецке 68-летний мужчина спускался вниз по верёвке из окна третьего этажа и упал с высоты. Жена закрыла его дома, а он решил отправиться в магазин за алкоголем нестандартным способом.

Пока жена была на даче, он привязал верёвку к батарее, но не удержался и упал.

Прибывшие медработники экстренно доставили пенсионера в больницу. Врачи диагностировали множественные ссадины, алкогольное опьянение и перелом правой руки, пишет «Правоохранительный портал Кузбасса».

В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.