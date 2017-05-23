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В Новокузнецке пенсионерка получила травмы в автобусе

В Новокузнецке пенсионерка получила травмы в автобусе

ЧП случилось рано утром 22 мая.

В Новокузнецке 56-летняя женщина получила травмы в пассажирском автобусе. ЧП произошло в 7:50 на улице Строителей возле дома №83. По предварительным данным, водитель автобуса НефАЗ резко затормозил и женщина упала.

«Пассажирка получила травмы различной степени тяжести. Ей была оказана медицинская помощь», — рассказали Сибдепо в пропаганде ГИБДД по Кемеровской области.

Сотрудники Госавтоинспеции просят кузбассовцев не терять бдительность и держаться за поручни в автобусах, а также пристёгиваться ремнями безопасности там, где они есть. Это поможет избежать неприятных ситуаций и травмирования при резком торможении или маневрирование автотранспорта.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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