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Кузбасс
В Новокузнецке перекроют часть трассы из-за угрозы схода оползня

В Новокузнецке перекроют часть трассы из-за угрозы схода оползня

Автомобилистов просят выбирать маршруты передвижения с учётом данной информации.

В Кузбассе на двух участках дороги «Новокузнецк-Карлык» с 15 по 17 мая перекроют движение. Специалисты будут проводить работы по техническому спуску скальных пород, сообщили в пресс-службе МБУ «Защита населения и территории по Новокузнецку».

В понедельник, 15 мая, с 10:00 до 16:00 будет закрыт для проезда участок от улицы Абашевской до поворота на садовое общество «Славянка». Затем в это же время дорогу перекроют 16 и 17 мая на участке от поворота на садовое общество «Солнечный» до поворота на садовое общество «Таёжный посёлок».

Автомобилистов просят учитывать данные обстоятельства и выбирать другие маршруты для передвижения в указанные дни. Также пешеходов предупреждают об ограничении движения автобуса №19 (маршрут следования «Абашево — Дом рыбака — Зыряновские сады») из-за технического спуска оползня в указанное время. С 18 мая автобус будет курсировать по старому графику.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.torange.biz

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