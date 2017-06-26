В Новокузнецке поймали подозреваемого, которого искали 20 лет

Сотрудники Росгвардии Новокузнецкого филиала вневедомственной охраны задержали мужчину, объявленного в розыск более 20 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства. Причём, задержание произошло во время самого банального вызова – жители дома на улице Тореза пожаловались на соседей, шумевших и мешавших им спать.

«Прибывшие на адрес стражи порядка выяснили, что компания из пяти граждан шумно выпивает и мешает соседям спать. При проверке их личностей стражи порядка установили, что один из гостей — 46-летний житель Новокузнецка более 20 лет находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления на территории Кыргызской республики», — говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, добавили в пресс-службе. Какого рода преступления он совершил 20 лет назад, не уточняется.