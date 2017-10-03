Аварию на водоводе в Новокузнецке устранили

В понедельник, 2 октября, около 16:00 в Новокузнецке на улице Депутатской, 9 на водоводе случилась авария – отломилась часть чугунной трубы и произошла утечка воды. В 16:30 на место ЧП уже приехали специалисты, которые не смогли сразу преступить к ремонтным работам из-за свалки. На участке земли, где повредилась труба, один из местных жителей долгое время складировал строительный мусор.

«С 16:30 специалисты начали расчищать территорию, чтобы добраться к повреждённой трубе. Рядом с местом аварии у нас проходит второй водовод, чтобы горожане не остались без воды, мы быстро подключили их нему. Возможно и были кратковременные перебои с подачей холодного водоснабжения, но в целом поломку оперативно устранили», — рассказали Сибдепо в пресс-центре ООО «Водовоканал» г. Новокузнецка.

По словам собеседницы, полностью устранить поломку удалось в 6:20. К 7:00 подавать холодную воду в привычном режиме начали во все районы Новокузнецка. В ликвидации аварии принимали 15 человек и семь единиц спецтехники.