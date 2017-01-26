Мужчина погасил задолженность знакомого после того, как у него арестовали Hyundai i40.

В Новокузнецке поручитель оплатил 268 тысяч рублей долгов своего друга. Мужчине пришлось погасить задолженность знакомого после того, как у него арестовали арестовали автомобиль.

24 января судебные приставы проводили рейд с помощью приложения «Мобильный розыск» и обнаружили автомобиль новокузнечанина, который был поручителем по кредиту у должника. Транспортное средство арестовали.

«Владелец автомобиля Hyundai i40 пояснил, что своего приятеля-заёмщика ищет сам уже давно. Исполнительный документ о взыскании кредиторской задолженности с гражданина в сумме 268 тысяч рублей находился в отделе судебных приставов с 2015 года», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Через час после ареста авто поручитель приехал в отдел судебных приставов и погасил всю сумму задолженности своего приятеля. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.