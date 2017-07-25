Новости
Кузбасс
В Новокузнецке появится новое место для катания на ватрушках

В Новокузнецке появится новое место для катания на ватрушках

Об этом заявил глава Заводского района южной столицы Кузбасса Алексей Ермолаев.

В Новокузнецке в ближайшем будущем появится новое место для катания на ватрушках. Оборудуют его на горе Маяковая за сквером Первостроителей. Также известно, что часть сквера будет оборудована для начинающих лыжников.

«Проект уже детально прорисован, уже известно, где будет начинаться гора, где установят бэби-лифт, подъёмник, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользоваться им смогут в том числе и взрослые», — рассказал в эфире местного телевидения глава Заводского района Алексей Ермолаев.

Также в сквере новокузнечане смогут кататься на ватрушках. В настоящее время на горе отдыхают только опытные лыжники из-за её крутого склона.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://41.mchs.gov.ru

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

6 тысяч порций халявного мороженого в «Парке Чудес»

Как прошёл "День мороженого" в "Парке Чудес"
Еда

Шашлычок с сюрпризом: проверяем мясо из кемеровских шашлычных

Есть ли в Кемерове безопасный шашлык?
Чтиво

5 злых мифов о работе в контактном центре

Разбираемся в тонкостях нещадно критикуемой профессии
Еда

Кремё, сабле и пионы из шоколада: как устроена школа «Пеките с нами»

Где в Кемерове стать профессиональным кондитером

Сегодня в Кемерове

Популярное