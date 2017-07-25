В Новокузнецке появится новое место для катания на ватрушках

В Новокузнецке в ближайшем будущем появится новое место для катания на ватрушках. Оборудуют его на горе Маяковая за сквером Первостроителей. Также известно, что часть сквера будет оборудована для начинающих лыжников.

«Проект уже детально прорисован, уже известно, где будет начинаться гора, где установят бэби-лифт, подъёмник, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пользоваться им смогут в том числе и взрослые», — рассказал в эфире местного телевидения глава Заводского района Алексей Ермолаев.

Также в сквере новокузнечане смогут кататься на ватрушках. В настоящее время на горе отдыхают только опытные лыжники из-за её крутого склона.