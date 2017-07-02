В Новокузнецке праздничный салют сняли с высоты птичьего полёта
1 июля 2017 года в южной столице Кузбасса отметили 399-летие города.
В субботу, 1 июля, в Новокузнецке прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию 399-летия города. Местные жители и гости южной столицы Кузбасса посещали различные выставки, бизнес-площадки, зоны фуд-кортов и смотрели представления на интерактивных и концертно-развлекательных площадках во всех районах города.
По традиции, массовые городские мероприятия завершились праздничным салютом, который запечатлели с высоты птичьего полёта. Несколько сотен залпов озарили ночное небо над Новокузнецком.
Напомним, в 2018 году в южной столице Кузбасса будут отмечать 400-летний юбилей города. В настоящее время уже ведётся подготовка к празднованию.
Видео: Андрей Смирнов.
Фото: https://pixabay.com