В Новокузнецке праздничный салют сняли с высоты птичьего полёта

В субботу, 1 июля, в Новокузнецке прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию 399-летия города. Местные жители и гости южной столицы Кузбасса посещали различные выставки, бизнес-площадки, зоны фуд-кортов и смотрели представления на интерактивных и концертно-развлекательных площадках во всех районах города.

По традиции, массовые городские мероприятия завершились праздничным салютом, который запечатлели с высоты птичьего полёта. Несколько сотен залпов озарили ночное небо над Новокузнецком.

Напомним, в 2018 году в южной столице Кузбасса будут отмечать 400-летний юбилей города. В настоящее время уже ведётся подготовка к празднованию.