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В Новокузнецке праздничный салют сняли с высоты птичьего полёта

В Новокузнецке праздничный салют сняли с высоты птичьего полёта

1 июля 2017 года в южной столице Кузбасса отметили 399-летие города.

В субботу, 1 июля, в Новокузнецке прошли многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию 399-летия города. Местные жители и гости южной столицы Кузбасса посещали различные выставки, бизнес-площадки, зоны фуд-кортов и смотрели представления на интерактивных и концертно-развлекательных площадках во всех районах города.

По традиции, массовые городские мероприятия завершились праздничным салютом, который запечатлели с высоты птичьего полёта. Несколько сотен залпов озарили ночное небо над Новокузнецком.

Напомним, в 2018 году в южной столице Кузбасса будут отмечать 400-летний юбилей города. В настоящее время уже ведётся подготовка к празднованию.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: Андрей Смирнов.
Фото: https://pixabay.com

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