В Новокузнецке презентовали альманах, на издание которого собирали «всем миром»

27 октября в 15.00 сотрудники музея «Кузнецкая Крепость» представили седьмой выпуск историко-краеведческого сборника «Из Кузнецкой старины». Чтобы этот научный труд вышел в свет, потребовалась помощь неравнодушных горожан. Спонсорами проекта стали жители не только Новокузнецка, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

«Этот сборник более 15 лет являлся публикационной площадкой для сибирских историков, археологов и краеведов. В каждом выпуске освещались новейшие результаты исследований по истории и археологии Сибири. Но основное внимание уделялось, конечно же, Кузнецкому краю», — рассказал Сибдепо зам. директора по науке музея-заповедника «Кузнецкая крепость» Юрий Ширин.

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Сбор средств происходил с 23 мая по 19 августа 2017 года на краундфандинговой платформе Planeta.ru. За это время удалось собрать необходимую сумму — 92 600 рублей.

«Для нашего музея это была первая попытка объявить сбор средств на издание научного сборника через Интернет. И, мне кажется, мы сделали это очень успешно», – рассказала онлайн журналу директор музея-заповедника «Кузнецкая крепость» Юлия Костюченко.

В сборнике собраны статьи новокузнецких археологов и краеведов по истории города, начиная с древнейших времен и до настоящего времени. Книга может быть интересна как специалистам, так и всем интересующимся историей Кузнецкого края.

Прочесть седьмой выпуск «Из Кузнецкой Старины» можно будет в библиотеках города. Всего выпущено 500 экземпляров книги.