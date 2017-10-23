Происшествия
Кузбасс
В Новокузнецке при пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Новокузнецке при пожаре в многоэтажке погибла женщина

ЧП произошло в ночь на понедельник, 23 октября.

В ночь на понедельник, 23 октября, в Новокузнецке в многоэтажном доме на втором этаже по улице Белана произошёл пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера МЧС поступило в 00:48. По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС из окна второго этажа шёл дым. В квартире обгорели мебель и вещи. В комнате площадь пожара составила четыре квадратных метра, а в коридоре — два квадратных метра», — рассказали Сибдепо в пресс-службе МЧС.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. К ликвидации возгорания привлекались 16 человек и четыре единицы спецтехники.

«После того, как спасатели потушили огонь, в квартире обнаружили тело 43-летней женщины. Предварительно установлено, что погибшая проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками и курила», — сообщили Сибдепо в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой установят точную причину смерти новокузнечанки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Мистический Кузбасс

Мистический Кузбасс: потревоженные души в селе Верхотомское

Ночь рядом со "школой на костях" и Казачьим крестом
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей
Автодепо

Японские авто Vs русское бездорожье: как в Кемерове прошёл масштабный тест-драйв

Японские машины на русском бездорожье

Сегодня в Кемерове

Популярное