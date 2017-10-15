В Новокузнецке при столкновении Priora и Nissan погибли два человека

В пятницу, 14 октября, в Новокузнецке по шоссе Заводское, напротив дома №12 произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в отделе пропаганды кузбасской ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля LADA-217230 Priora, следуя в направлении пр. Строителей, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем NISSAN PULSAR», — пояснили в ведомстве.

В результате столкновения на «встречке», водитель автомобиля LADA-217230 Priora скончался на месте. Его пассажирка погибла в машине «скорой» во время оказания медицинской помощи. Водить и пассажир автомобиля NISSAN PULSAR травмированы.