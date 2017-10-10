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Кузбасс

В Новокузнецке продавцу грозит штраф до 80 тысяч рублей за продажу алкоголя школьнице

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное преступление.

В Новокузнецке сотрудница магазина на улице Кузедеевская продавала несовершеннолетним алкоголь. Факт продажи был выявлен в ходе профилактического рейда сотрудниками по делам несовершеннолетних. Женщина продала 17-летней школьнице пенный напиток, а когда остальные покупатели сделали продавцу замечание, та начала их оскорблять.

«С инспекторами по делам несовершеннолетних продавец отказалась разговаривать, документы на алкоголь не предоставила. Поэтому её доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отделе полиции выяснилось, что женщина уже привлекалась к ответственности за подобное правонарушение: в марте 2017 года она продала пенный напиток 15-летнему школьнику. Тогда по решению мирового судьи 41-летняя продавец была наказана штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Теперь ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или год исправительных работ.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: архив Сибдепо.

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