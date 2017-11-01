В Новокузнецке продают торговый центр за 164 млн рублей

В Новокузнецке уже второй раз пытаются продать здание ТЦ «Адмирал», расположенного на ул. Транспортной, 91б. Владельцем здания является компания ООО «Автосити», признанная банкротом ещё 1 декабря 2016 года.

Общая площадь торгово-офисного центра составляет 3,08 тыс кв.м. Поскольку здание находится в залоге у Новокузнецкого муниципального банка, оно должно быть продано для реализации имущества и оплаты долгов. Для продажи назначена стартовая цена в 164,014 миллиона рублей.

Помимо самого здания, отдельным лотом на продажу выставлен и участок земли, на котором оно находится, площадью 3,03 тыс. кв. м. Его стоимость оценена в 400 тыс. руб, сообщает «Коммерсант«.

Торги состоятся 7 декабря.