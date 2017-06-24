Новости
Кузбасс

В Кузбассе проходит байк-шоу «KYZHЯ-2017»

В южную столицу региона приехали мотоциклисты со всей Сибири.

В Новокузнецке с 23 июня проходит байк-шоу «KYZHЯ-2017». На мероприятие приехали мотоциклисты со всей Сибири. Закрытие мотофестиваля состоится в воскресенье, 25 июня.

Участники мотофестиваль «KYZНЯ-2017» собрались на поляне спортивного-стрелкового клуба «Кузнецкий». Сейчас там проходит концертная и развлекательная программа.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / Andrew Smirnof.
Фото: http://vk.com, http://nk-tv.net

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоят прохладительные напитки

Сибдепо сравнил цены на лимонад, холодный кофе и молочный коктейль
Кинопрокат

«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Что хорошего есть в новом фильме про роботов-забияк?
Чтиво

Как правильно выбрать велосипед

Сибдепо разбирался в тонкостях выбора двухколёсного транспорта
Гид

Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация»

Сегодня в Кемерове

Популярное