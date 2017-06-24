В Кузбассе проходит байк-шоу «KYZHЯ-2017»

В южную столицу региона приехали мотоциклисты со всей Сибири.

В Новокузнецке с 23 июня проходит байк-шоу «KYZHЯ-2017». На мероприятие приехали мотоциклисты со всей Сибири. Закрытие мотофестиваля состоится в воскресенье, 25 июня.

Участники мотофестиваль «KYZНЯ-2017» собрались на поляне спортивного-стрелкового клуба «Кузнецкий». Сейчас там проходит концертная и развлекательная программа.