В Новокузнецке пройдёт тематический субботник с персонажами из «Игры престолов»

В субботу, 30 сентября, в Новокузнецке с 11:00 до 14:00 в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» состоится тематическая уборка территории. На этот раз субботником на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района будут руководить герои из «Игры престолов».

«Все участники субботника разделятся на команды, руководить которыми будут Король ночи, Джон Сноу, Джейме Ланнистер, Тормунд одичалый и Яра Грейджой. Великие дома Вестероса будут сражаться с «белыми ходоками» — мусором. Одна из команд будет наводить порядок на острове, на который можно будет попасть только на катамаране», — рассказали Сибдепо в пресс-службе комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Новокузнецка.

Известно, что организаторы тематического субботника разбросают по территории карьеров сувенирные шары уборки. Все, кто их найдёт, получат призы. Также для участников фестиваля организуют чаепитие и различные конкурсы. Принять участие в субботнике могут все желающие.

Тематические уборки территорий в Новокузнецке проводят уже несколько лет подряд. Так в разные годы наводить порядок горожанам помогали персонажи из «Стражей галактики», Росомаха и другие персонажи.