В Новокузнецке прокомментировали информацию о строительстве школы №81

В Новокузнецке местные жители начали жаловаться на то, что в этом году снова их дети не смогут учиться в школе №81 из-за того, что подрядчики не успеют в срок сдать здание в эксплуатацию. В пресс-службе городской администрации прокомментировали данную ситуацию.

«Некоторые аспекты в строительстве школы №81 изменились, их нужно решить. Ситуация с возведением здания находится под контролем, подробная информация появится позднее», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Напомним, в феврале 2017 года в южной столице Кузбасса открыли набор учеников в новое общеобразовательное учреждение. В школе №81 смогут обучаться 825 школьников. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию сообщатся дополнительно.