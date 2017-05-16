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В Новокузнецке прокомментировали информацию о строительстве школы №81

В Новокузнецке прокомментировали информацию о строительстве школы №81

Ситуация находится под контролем городской администрации.

В Новокузнецке местные жители начали жаловаться на то, что в этом году снова их дети не смогут учиться в школе №81 из-за того, что подрядчики не успеют в срок сдать здание в эксплуатацию. В пресс-службе городской администрации прокомментировали данную ситуацию.

«Некоторые аспекты в строительстве школы №81 изменились, их нужно решить. Ситуация с возведением здания находится под контролем, подробная информация появится позднее», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Напомним, в феврале 2017 года в южной столице Кузбасса открыли набор учеников в новое общеобразовательное учреждение. В школе №81 смогут обучаться 825 школьников. Точные сроки ввода здания в эксплуатацию сообщатся дополнительно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.wikipedia.org

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