В Новокузнецке прокурор добился прекращения работы бара в ночное время

В прокуратуру за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что на первом этаже многоэтажного жилого дома, где она проживает с тяжелобольным сыном, располагается бар. По её словам, ночью посетители круглосуточного заведения создавали шум, громка слушали музыку в своих машинах и распивали алкогольные напитки во дворе возле бара.

«Круглосуточная деятельность бара причиняла неудобства жителям дома №3 по улице Куйбышева, нарушала их покой и сон в ночное время, право на условия проживания, безопасные для здоровья, на спокойствие и тишину. Прокурор потребовал прекратить работу бара в ночное время: с 23:00 до 07:00 часов и суд удовлетворил это требование», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ответчик не согласился с данным решением суда и обжаловал его, однако Кемеровский областной суд оставил решение без изменений. В настоящее время решение вступило в законную силу и больше не подлежит обжалованию.