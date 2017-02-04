В Новокузнецке прошли похороны Виктории Реймер
На прощальную церемонию пришли десятки горожан.
В Новокузнецке 4 февраля прошли похороны трагически погибшей школьницы Виктории Реймер. Фотографии с прощальной церемонии, которая проходила в Храме Рождества Христова, опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» фотограф Александр Танагашев. Попрощаться с девочкой, кроме родных и близких, пришли одноклассники, учителя, волонтёры и неравнодушные горожане.
Напомним, 12-летняя Виктория Реймер была зверски убита жителем Новокузнецка, предположительно, знакомым с её семьёй. Преступник совершил против неё насильственные действия сексуального характера, а затем сбросил в вентиляционный канал недействующей шахты.
Убийство Виктории вызвало широкий резонанс по всей России. На сайте onlinepetition.ru появилась петиция, в которой президента России просят вернуть в систему уголовных наказаний смертную казнь, за преступления против несовершеннолетних. За сутки петиция собрала почти 70 000 подписей.
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