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В Новокузнецке прошли похороны Виктории Реймер

На прощальную церемонию пришли десятки горожан.

В Новокузнецке 4 февраля прошли похороны трагически погибшей школьницы Виктории Реймер. Фотографии с прощальной церемонии, которая проходила в Храме Рождества Христова, опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» фотограф Александр Танагашев. Попрощаться с девочкой, кроме родных и близких, пришли одноклассники, учителя, волонтёры и неравнодушные горожане.

Напомним, 12-летняя Виктория Реймер была зверски убита жителем Новокузнецка, предположительно, знакомым с её семьёй. Преступник совершил против неё насильственные действия сексуального характера, а затем сбросил в вентиляционный канал недействующей шахты.

Убийство Виктории вызвало широкий резонанс по всей России. На сайте onlinepetition.ru появилась петиция, в которой президента России просят вернуть в систему уголовных наказаний смертную казнь, за преступления против несовершеннолетних. За сутки петиция собрала почти 70 000 подписей.

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Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: odnoklassniki.ru/Александр Танагашев

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