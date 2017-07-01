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В честь 399-летия в Новокузнецке прошло костюмированное шествие

В Новокузнецке прошло костюмированное шествие в честь 399-летия города

Лучшей колонне достался Кубок главы города.

1 июля Новокузнецк отмечает своё 399-летие. В честь дня рождения в южной столице Кузбасса проходят общегородские массовые гуляния. Как передаёт корреспондент Сибдепо с места событий, на проезжей части улицы Кирова от левого берега до кольца Дома быта расположены интерактивные и концертно-развлекательные площадки, а также выставки, бизнес-площадки, зоны фуд-кортов, представленные всеми районами города.

В рамках празднования жители города совершили костюмированное шествие. По задумке организаторов, колонны представили всё многообразие Новокузнецка.

Экспертная комиссия под руководством мэра Сергея Кузнецова определила победителя среди районов на Кубок главы города. Им стала колонна «Новокузнецк – деловой».

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Сибдепо.

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