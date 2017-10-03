Происшествия
Кузбасс
В Новокузнецке рабочий упал с 30-метровой высоты и погиб

В Новокузнецке рабочий упал с 30-метровой высоты и погиб

От полученных травм мужчина скончался на месте.

На новокузнецком предприятии рабочий упал с 30-метровой высоты при производстве строительно-монтажных работ. От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сигнал о смерти 33-летнего мужчины на аглофабрике, которая располагается на Космическом шоссе, 16, поступил в полицию 2 октября. Установлено, что погибший работал прорабом», – рассказал Сибдепо осведомлённый источник.

Сейчас причину несчастного случая устанавливают правоохранители. Также они проверяют, соблюдались ли требования техники безопасности на предприятии.

По данным пресс-службы областного Следкома, погибший не использовал средство индивидуальной защиты – страховочный трос. В ходе работ произошло обрушение бетонной плиты, и он упал вместе с ней. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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