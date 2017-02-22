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В Новокузнецке расстреляли конкурсного управляющего МП «ССК»

В Новокузнецке расстреляли конкурсного управляющего МП «ССК»

Полицейские разыскивают подозреваемого, ранившего мужчину.

22 февраля в 07:30 в полицию Новокузнецка поступил сигнал, что возле гаражных боксов на ул. Грдины неизвестный из травматического оружия расстрелял мужчину. После этого подозреваемый скрылся. Новокузнечанина доставили в больницу, ему проводят операцию.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, предварительно установлено, что преступление произошло на бытовой почве в результате конфликта.

«Ранения получил Олег Фокин (конкурсный управляющий МП «Сибирская сбытовая компания», – прим. Сибдепо). Он увидел возле своего гаража мужчину. Новокузнечанину показалось, что злоумышленник хочет взломать гараж. Из-за этого между ними произошёл конфликт», – пояснил Сибдепо осведомлённый источник.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Олег Фокин стал конкурсным управляющим МП «Сибирская сбытовая компания» в сентябре 2016 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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