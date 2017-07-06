В Новокузнецке риелтора судят за мошенничество на сумму свыше миллиона рублей

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, оно заседание уже прошло одно заседание.

В Новокузнецке судят 32-летнего местного жителя за мошенничество. По данным следствия, обвиняемый помогал потерпевшим продать квартиру. Он знал, что мать и сын любят выпивать спиртные напитки, поэтому регулярно приносил им алкоголь, чтобы ослабить их бдительность. После того, как покупатели передали деньги продавцам, обвиняемый похитил их. Сумма причинённого ущерба составила 1 330 000 рублей.

«Передача денег по сделке прошла в одном из ресторанов города. Здесь обвиняемый предложил продавцам отметить успех дела, а для сохранности денег убедил потерпевшую пенсионерку передать ему все полученные наличные – 1 330 000 рублей. Фигурант обещал, что вскоре на эти деньги поможет новокузнечанке и её сыну купить квартиру по выгодной цене», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Пенсионерка поверила злоумышленнику и передала все средства, а он вскоре перестал выходить на связь. При этом потерпевшие осознали, что ничего не знают о риелторе уже тогда, когда пришли в полицию. Они не смогли назвать ни его адрес проживания, ни персональные данные.

В ходе оперативного разбирательства сотрудники полиции задержали фигуранта. Он признал свою вину и возместил причинённый ущерб в полном объёме. В Центральном районном суде Новокузнецка уже прошло одно заседание. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.