В Новокузнецке руководитель реабилитационного центра избил посетителя

В южной столице Кузбасса руководитель реабилитационного центра избил буйного посетителя. Дело было так: в минувшие выходные пьяный житель Осинников пришёл в новокузнецкий центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, с просьбой о помощи. Кузбассовцу объяснили, что для пациентов есть специальные правила. В частности, реабилитанту сказали, что он должен будет забыть о вредных привычках во время восстановления.

42-летнему мужчине требования не понравились, и он начал громко и не цензурно выражать своё недовольство. Руководитель учреждения попытался утихомирить дебошира, однако тот никак не желал успокаиваться. В итоге 28-летний представитель центра дважды ударил пострадавшего, сообщили Сибдепо в пресс-службе областного ГУ МВД.

Травмированному стало плохо. Ему вызвали «скорую». Впоследствии кузбассовцу диагностировали тупую травму живота и разрыв селезенки.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время следователем отдела полиции «Кузнецкий» управления МВД России по Новокузнецку в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе.

Руководителю реабилитационного центра грозит до восьми лет заключения. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.