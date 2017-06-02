Новости
Кузбасс
В Новокузнецке с бутылкой пива заметили мужчину в монашеской рясе

В Новокузнецке заметили с бутылкой пива мужчину в монашеской рясе

Инцидент запечатлели на видео и выложили в Сеть очевидцы.

В южной столице Кузбасса местные жители стали свидетелями того, как человек, облачённый в монашеское одеяние, распивал пиво в одном из городских кафе. Возмущённые очевидцы запечатлели происходящее на видео и выложили его в Сеть.

Пользователи интернета тут же разбились на два лагеря: одни принялись заступаться за мужчину в рясе, «ведь он же человек», а другие оскорбились от поведения мужчины, похожего на представителя церкви.

«Вряд ли этот мужчина является священнослужителем. Слуги Бога не нарушают заповеди. Скорее всего, этот человек облачился в монашеское одеяние по каким-то личным причинам. Или он является отшельником», — рассказали Сибдепо в пресс-службе Кузбасской митрополии.

По словам представителей духовенства, этот человек не может служить в монастыре под Новокузнецком.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://youtube.com / «Подслушано Новокузнецк».
Фото: http://youtube.com / «Подслушано Новокузнецк».

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Где в Кузбассе пообщаться с животными

Сибдепо собрал 8 мест, где можно избавиться от плохого настроения
Кинопрокат

«Чудо-женщина»: рецензия на фильм

Почему "Чудо-женщина" достойна и не достойна вашего внимания
Чтиво

Что станет с новокузнецким хоккеем?

Разбираем, почему команда "Металлург" лишилась статуса мастеров и к чему это ведёт
Чтиво

Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан — на «Зелёном марафоне»

Фоторепортаж с "Зелёного марафона" "Сбербанка"

Сегодня в Кемерове

Популярное