В Новокузнецке с начала года от действий мошенников пострадали 143 пенсионера

В Новокузнекце с начала 2017 года от рук мошенников пострадали 143 пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе администриции города.

Чтобы обмануть пожилых людей, мошенники часто притворялись соцработниками, строителями и волонтёрами. Пенсионеров не стесняются обманывать и через мобильный: им отправляют смс о блокировке телефонных карт, выигрышах в лотерею, а также предложения по оформлению субсидий, выплате компенсации за медикаменты.

По словам начальника отдела перерасчёта пенсий управления Пенсионного фонда Ларисы Саяпиной, в последнее время участились случаи, когда неизвестные ходят по квартирам или звонят на мобильные телефоны новокузнечан, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, но при этом не уточняя, какого именно.