Новости
Кузбасс
В Новокузнецке с начала года от действий мошенников пострадали 143 пенсионера

В Новокузнецке с начала года от действий мошенников пострадали 143 пенсионера

Чаще всего преступники прикидываются волонтёрами.

В Новокузнекце с начала 2017 года от рук мошенников пострадали 143 пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе администриции города.

Чтобы обмануть пожилых людей, мошенники часто притворялись соцработниками, строителями и волонтёрами. Пенсионеров не стесняются обманывать и через мобильный: им отправляют смс о блокировке телефонных карт, выигрышах в лотерею, а также предложения по оформлению субсидий, выплате компенсации за медикаменты.

По словам начальника отдела перерасчёта пенсий управления Пенсионного фонда Ларисы Саяпиной, в последнее время участились случаи, когда неизвестные ходят по квартирам или звонят на мобильные телефоны новокузнечан, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, но при этом не уточняя, какого именно.

Текст: Карина Миллер.
Фото: pxhere.com.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

Строители привели в порядок улицу имени себя
Новости

Аману Тулееву представили нового начальника кузбасского ГУ МВД России

Руководителем областной полиции стал Игорь Иванов.
Опрос

Где кузбассовцы отдыхали летом?

Медики предпочитают заграницу, а топ-менеджеры - Россию
Вопрос времени

«Вкус серпа и молота»: викторина о ГОСТах на продукты в СССР

Сколько правды в легендах о советских ГОСТах?

Сегодня в Кемерове

Популярное