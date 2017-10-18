В Новокузнецке школьник помог полицейским вернуть домой девятилетнего ребёнка

В Новокузнецке школьник помог сотрудникам полиции вернуть домой девятилетнего ребёнка. В 20:00 подросток позвонил правоохранителям и сообщил, что на улице встретил мальчика. Тот был один и не смог назвать своего имени и место жительства.

Сотрудники прибыли по указанному адресу и впоследствии доставили ребёнка в отдел, куда пригласили его мать. Жительница южной столицы Кузбасса сказала, что потеряла сына около часа назад.

«Пока новокузнечанка с младшей дочерью на несколько минут зашли в магазин за продуктами, оставшийся на улице ребёнок ушёл в неизвестном направлении. Всё это время горожанка и её супруг пытались самостоятельно отыскать мальчика, но безрезультатно», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ситуация осложнялась тем, что у несовершеннолетнего были заболевания, из-за которых он не мог обратиться к прохожим за помощью.

В итоге в отношении матери мальчика полицейские составили протокол по признакам административного правонарушения. Ей грозит штраф в размере до 500 рублей.