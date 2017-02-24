В Новокузнецке Слон Тушила принял участие в пожарно-спасательных гуляниях

Более сотни новокузнецких пожарных 23 февраля в День защитника Отечества приняли участие в акции, организованной главой МЧС России с целью привлечения внимания к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.

В Парке культуры и отдыха «Водный» пожарные со своими семьями под флагами России, МЧС и Кузбасса вышли на лёд местного катка, чтобы всем показать силу и единение пожарно-спасательного братства. Помимо катаний сотрудники МЧС развлекались перетягиванием каната и пожарной эстафетой, привлекая к своим играм посетителей парка.

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