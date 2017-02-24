Новости
Кузбасс
В Новокузнецке Слон Тушила принял участие в пожарно-спасательных гуляниях

В Новокузнецке Слон Тушила принял участие в пожарно-спасательных гуляниях

Сотрудники МЧС развлекались перетягиванием каната и пожарной эстафетой, привлекая к своим играм посетителей парка.

Более сотни новокузнецких пожарных 23 февраля в День защитника Отечества приняли участие в акции, организованной главой МЧС России с целью привлечения внимания к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.

В Парке культуры и отдыха «Водный» пожарные со своими семьями под флагами России, МЧС и Кузбасса вышли на лёд местного катка, чтобы всем показать силу и единение пожарно-спасательного братства. Помимо катаний сотрудники МЧС развлекались перетягиванием каната и пожарной эстафетой, привлекая к своим играм посетителей парка.

См. также

«Всех их приветствовал пожарный Слон Тушила, который несмотря на свою неповоротливость, не только уверенно передвигался на коньках, но и успевал провести с каждым беседу на противопожарную тематику», —  сообщает пресс-служба областного МЧС.

Текст: Роман Янченко.
Фото: МЧС

Комментарии

Рекомендуем

Культура

В музыкальном театре Кузбасса впервые прогремела «Большая опера.roc»

Артисты театра исполнили арии из опер и песни из мюзиклов
Тест

Какой из вас Защитник Отечества?

Тест для проверки уровня защитной готовности
Спорт

«Лыжню!»: как в Кемерове прошла массовая лыжная гонка

Фоторепортаж от Сибдепо
Еда

5 крутых рецептов блинов на Масленицу

Чтобы ваша Масленица не была похожа на предыдущую!

Сегодня в Кемерове

Популярное