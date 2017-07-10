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В Новокузнецке состоялись соревнования по дрэг-рейсингу «Кузнецкая жара»

«Кузнецкая Жара-2017» — парные автомобильные гонки на максимальное ускорение на дистанции в 402 метра.

В Новокузнецке собрались лучшие гонщики со всей Западной Сибири — от Омска до Красноярска. Соревнования проходили в нескольких классах. Участники соревновались по четырём официальным дисциплинам: FSA, FSB, FSL и US.

«Стараемся участвовать во всех таких соревнованиях. Помимо этого, и по России кататься, так что есть с чем сравнивать. Ребята, которые все это организовывают – большие молодцы. Всё на уровне», — сказал постоянный участник «Кузнецкой жары» Максим Соколков.

За десять лет эти соревнования стали традиционными. «Кузнецкая жара» ежегодно славится большим количеством участников и зрителей. Юбилейные, десятые по счёту соревнования, как и в предыдущие годы организованы совместными усилиями новокузнецкого клуба «Драйв», GT-клуба (г. Барнаул) и новокузнецким аэропортом «Спиченково».

«Кузнецкая Жара» с самого начала задумывалась нами как большой праздник для всех — организаторов, участников, зрителей. «Жара» — это не просто соревнование и спорт, а место встречи старых друзей из разных городов, увлеченных одним общим делом. Для нас — организаторов — это большое, красивое хобби, которому мы посвящаем свое время и силы каждое новое лето, — сказал Павел Коваленко, продюсер традиционных соревнований «Кузнецкая Жара».

В этом году организаторы предложили участникам не только традиционные заезды, но и дрэг-рейсинг на инвалидных колясках — для гонщиков с ограниченными возможностями здоровья.

Текст: Елизавета Черняк.
Источник: http://novokuznetsk.ru/
Видео: http://novokuznetsk.ru/
Фото: Константин Алёхин

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