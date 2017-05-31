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В Новокузнецке сотрудники магазина одежды незаконно захламили территорию

В Новокузнецке сотрудники магазина одежды незаконно захламили территорию

Нелегальную свалку обнаружили во время еженедельного рейда по выявлению загрязнения территорий.

В Новокузнецке в рамках еженедельного объезда городской территории сотрудники городского комитета окружающей среды обнаружили на территории гаражного общества по улице Обогатительной в Куйбышевском районе незаконную свалку. Позднее выяснилось, что её организовали сотрудники магазина, представляющего крупную сеть по продаже одежды.

«Сейчас проводится расследование по установленному факту нарушения природоохранного законодательства. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении и ином обращении с отходами влечёт наложение административного штрафа», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

За данное правонарушение должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Юридические лица могут получить штраф до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По данным городской администрации, сотрудники торговой точки должны ликвидировать и утилизировать отходы до 1 июня 2017 года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

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