В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель рабочих, застрявших внутри подземной цистерны
Мужчины отравились парами краски.
В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель четверых рабочих, застрявших внутри подземной цистерны. Случай произошёл на строительном участке в районе Новоильинского шоссе.
Специалисты выяснили, что один из сотрудников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего, ему стало плохо, но он не смог самостоятельно выбраться наружу.
«Трое коллег спустились в бак, чтобы помочь ему, но, оказавшись внутри, тоже не смогли выбраться», – рассказали в пресс-службе МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка».
Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали мужчин с помощью альпинистского снаряжения и оказали им первую помощь. Все четверо рабочих отравились парами краски, однако от госпитализации отказались.