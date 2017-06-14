В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель рабочих, застрявших внутри подземной цистерны

В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель четверых рабочих, застрявших внутри подземной цистерны. Случай произошёл на строительном участке в районе Новоильинского шоссе.

Специалисты выяснили, что один из сотрудников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего, ему стало плохо, но он не смог самостоятельно выбраться наружу.

См. также

«Трое коллег спустились в бак, чтобы помочь ему, но, оказавшись внутри, тоже не смогли выбраться», – рассказали в пресс-службе МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка».

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали мужчин с помощью альпинистского снаряжения и оказали им первую помощь. Все четверо рабочих отравились парами краски, однако от госпитализации отказались.