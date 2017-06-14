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В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель рабочих, застрявших внутри подземной цистерны

В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель рабочих, застрявших внутри подземной цистерны

Мужчины отравились парами краски.

В Новокузнецке спасатели предотвратили гибель четверых рабочих, застрявших внутри подземной цистерны. Случай произошёл на строительном участке в районе Новоильинского шоссе.

Специалисты выяснили, что один из сотрудников подрядной организации красил внутреннюю часть бака для горючего, ему стало плохо, но он не смог самостоятельно выбраться наружу.

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«Трое коллег спустились в бак, чтобы помочь ему, но, оказавшись внутри, тоже не смогли выбраться», – рассказали в пресс-службе МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка».

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали мужчин с помощью альпинистского снаряжения и оказали им первую помощь. Все четверо рабочих отравились парами краски, однако от госпитализации отказались.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба МБУ «Управление по защите населения и территории города Новокузнецка».

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