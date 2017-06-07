В Новокузнецке стартовал проект «Ветеранский дворик»

В Новокузнецке в Центре социального обслуживания населения Куйбышевского района планируют открыть «Ветеранский дворик». В городе стартовал соответствующий проект, который приурочили к 400-летию южной столицы Кузбасса. По замыслу организаторов, возле здания МБУ КЦСОН появится специально оборудованная площадка, где пожилые люди смогут отдохнуть и позаниматься спортом.

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Так сейчас выглядит двор возле Центра соцобслуживания.

«Мы хотим реализовать проект в течение года. Открытие «Ветеранского дворика» запланировано на 9 мая 2018 года, но без спонсорской поддержки нам будет сложно воплотить эту идею в жизнь. Если спонсоры захотят внести коррективы в проект, мы с удовольствием выслушаем их идеи, затем лучшие из них будем совместно реализовывать», — рассказала Сибдепо заместитель директора МБУ КЦСОН Куйбышевского района г. Новокузнецк Алина Филиппова.

По словам собеседницы онлайн-журнала, во дворе Центра соцобслуживания нужно установить беседку-сцену, где пенсионеры смогут проводить различные творческие мероприятия, в том числе читать стихи и петь песни. Также вокруг здания нужно положить новый асфальт, чтобы пожилым горожанам было комфортно заниматься скандинавской ходьбой. Согласно проекту, во дворе также планируют установить спортивные тренажёры. Приходить туда смогут все желающие пенсионеры.

Всех, кто может оказать посильную помощь в реализации проекта, просят позвонить по телефону +7-951-615-4074 или оставить сообщение в официальной группе «ВКонтакте».