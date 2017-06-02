В Новокузнецке установили первый в регионе сертифицированный аттракцион

Таких экстремальных аттракционов в России всего два: во Владивостоке и в Новокузнецке.

В Новокузнецке в городском парке имени Юрия Гагарина появился новый экстремальный аттракцион «Микс». Руководство парка за свой счёт купило новый аттракцион, который является первым в Кузбассе и вторым в России. Ещё один «Микс» установлен во Владивостоке.

«Мы ежегодно стараемся пополнять парк новыми видами развлечений. С 2015 года все аттракционы (нового производства — прим. Сибдепо) должны проходить сертификацию. В 2016 году ни один из аппаратов, изготовленных в России не получил такой документ, поэтому у нас обновлений не было», — рассказала Сибдепо директор парка им. Гагарина в Новокузнецке Галина Семёнова.

По словам собеседницы, карусель относится к экстремальным видам развлечения. В связи с этим введён ряд ограничений по эксплуатации аппарата. Прокатиться на карусели могут горожане старше восьми лет и выше 120 см. Стоимость билета составляет 150 рублей. Для сравнения — во Владивостоке на «Миксе» можно прокатиться за 300 рублей.