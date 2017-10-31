В Новокузнецке установили современные образцы военной техники

Два миномёта «Василёк» установили в сквере «65 лет Победы».

31 октября в сквере «65 лет Победы» Кузнецкого района торжественно открыли два новых объекта — образцы миномётных установок 2Б9 М «Василёк».

В пресс-службе администрации Новокузнецка сообщили, что в скором времени в этом же сквере появятся образцы современного оружия.

Напомним, в Новокузнецке уже есть музей военной техники под открытым небом. Располагается он в Центральном районе города — в сквере им. маршала Г. К. Жукова. Здесь выставлены танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, зенитно-ракетный комплекс времен Великой Отечественной войны и более позднего времени.

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Минометные установки 2Б9 «Василёк» были приняты на вооружение советской армией в 1970 году. Модифицированный миномёт получил обозначение 2Б9М и находится на вооружении и в серийном производстве вплоть до настоящего времени.