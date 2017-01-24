Администрация театра провела служебное расследование после обращения новокузнечанки в областной департамент культуры и национальной политики.

В Новокузнецке уволили артиста драмтеатра за мат на детском спектакле «Конёк-Горбунок». Ранее в областной департамент культуры и национальной политики обратилась жительница южной столицы Кузбасса.

Женщина рассказала, что 7 января была с детьми на спектакле в Новокузнецком драмтеатре. По её словам, артист учреждения произнёс нецензурное слово во время выступления.

«Администрация театра после ознакомления с вашим письмом провела большое служебное расследование и, к нашему огромному сожалению и недоумению, факт, описанный вами, подтвердился. Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля «Конёк-Горбунок» 7 января 2017 года как нецензурное обращение артиста. По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре», – говорится в ответе, который получила новокузнечанка.

Отмечается, что администрация театра готова принести извинения женщине. В департаменте отметили, что этот случай «носит единичный характер».