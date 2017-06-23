В Новокузнецке в ДТП погибла четырёхлетняя девочка, возбуждено уголовное дело

21 июня в Новокузнецке на Байдаевском шоссе столкнулись Toyota Mark II и Honda CR-V. Ранее Сибдепо сообщал, что в результате аварии погибла четырёхлетняя девочка.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Предварительно правоохранители установили, что 27-летний водитель за рулём Toyota Mark II при обгоне не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем Honda CR-V. После этого машина Mark II наехала на бордюрный камень, а Honda – на опору освещения. Девочка находилась в CR-V.

Напомним, по данным ГИБДД, водитель Mark II не имеет права управления. Также у него были признаки опьянения.