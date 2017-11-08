В Новокузнецке в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло в Новокузнецке 7 ноября в 21:35. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил столкновение со встречной машиной скорой помощи, после чего ГАЗель врезалась автомобиль Lada, ехавший в попутном направлении.

«В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили водитель «Тойоты», водитель скорой помощи, а также три его пассажира – врач, фельдшер и санитар. Все пострадавшие мужчины — в возрасте от 40 до 57 лет», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ближайшую неделю в Кузбассе ожидается резкое похолодание. Почти на всей территории региона ожидаются умеренные снегопады и понижение температуры воздуха до -25 С. В связи с меняющимися погодными условиями автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах: соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.