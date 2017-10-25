ЖКХ
Кузбасс
Отопление и горячую воду новокузнечанам обещают вернуть в ближайшее время

В Новокузнецке в результате работ на теплосетях часть домов осталась без отопления

Работы на гидравлических сетях затянулись на неопределенный срок.

В Новокузнецке 24 октября начались гидравлические испытания на теплосетях, однако до настоящего времени не все горожане получили желанное тепло назад.

В пресс-службе администрации города подтвердили, что в домах, расположенных на ул. Кирова, Орджоникидзе и пр. Строителей, до настоящего времени нет отопления и горячей воды.

«В оперативном режиме выполняются аварийные работы по устранению повреждений и поэтапному подключению домов и социальных объектов. Планируется, что все проблемы будут решены в ближайшее время», — сообщили Сибдепо в городской администрации.

Компания, проводившая испытания на теплосетях, приносит свои извинения за доставленные неудобства. Отопление и горячую воду новокузнечанам обещают вернуть в ближайшее время.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Интервью

Связь-Банк: государственное — в тренде

Интервью с управляющим директором по развитию розничного бизнеса Связь-Банка в Кемерове
Чтиво

«Россия — это мы!»: детская фотовыставка под открытым небом заработала в Междуреченске

Новый сезон проекта "Поколение М" в Кузбассе
Мистический Кузбасс

Мистический Кузбасс: потревоженные души в селе Верхотомское

Ночь рядом со "школой на костях" и Казачьим крестом
Кинопрокат

«Геошторм» — рецензия на фильм

Как погибала Земля на этот раз?

Сегодня в Кемерове

Популярное