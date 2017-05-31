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В Новокузнецке в столкновении пассажирского автобуса и авто пострадали три человека

В Новокузнецке в столкновении пассажирского автобуса и авто пострадали три человека

Травмы получил в том числе и ребёнок.

30 мая в южной столице Кузбасса столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Volkswagen Polo. Авария произошла на проспекте Металлургов, 16.

Предварительно, ПДД нарушил водитель «ПАЗа». Он выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в иномарку, завершающую поворот налево.

«В результате аварии травмы получила 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Volkswagen. В «ПАЗе» из 27-ми пассажиров пострадали двое — 30-летняя женщина и восьмилетняя девочка», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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