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Кузбасс
В Новокузнецке в тройном ДТП с участием автобуса пострадали два человека

В Новокузнецке в тройном ДТП с участием автобуса пострадали два человека

Авария произошла на проспекте Шахтёров.

29 сентября в Новокузнецке на проспекте Шахтёров, напротив дома №26, столкнулись три машины. ДТП произошло в 15:25, рассказали в кузбасской Госавтоинспекции.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель Nissan Maxima при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ-32054 и врезался в него. После этого «легковушка» столкнулась с Suzuki Aerio, водитель которой ехал со второстепенной дороги.

В результате аварии травмы получили пассажир «Ниссана» и пассажир автобуса.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Википедия.

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