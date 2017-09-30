В Новокузнецке в тройном ДТП с участием автобуса пострадали два человека

29 сентября в Новокузнецке на проспекте Шахтёров, напротив дома №26, столкнулись три машины. ДТП произошло в 15:25, рассказали в кузбасской Госавтоинспекции.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель Nissan Maxima при повороте налево вне перекрёстка не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ-32054 и врезался в него. После этого «легковушка» столкнулась с Suzuki Aerio, водитель которой ехал со второстепенной дороги.

В результате аварии травмы получили пассажир «Ниссана» и пассажир автобуса.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.