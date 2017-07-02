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В Новокузнецке в Тёплом канале вместо рыбы мужчина поймал медузу

В Новокузнецке в Тёплом канале вместо рыбы мужчина поймал медузу

Каким образом медуза попала в канал, неизвестно.

В Новокузнецке мужчина рыбачил на Тёплом озере, но вместо рыбы поймал необычное для сибирски мест существо — медузу. Каким образом она попала в водоём неизвестно. Видео появилось в паблике соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Новокузнецк» 1 июля 2017 года.

Автор видео демонстрирует на камеру жестяную банку с водой. Сначала медузу не видно, но затем она начинает плавать по дну ёмкости.

Поисковые системы сообщают, что большинство кишечнополостных обитает в морской воде, однако есть и пресноводные медузы. Диаметр пресноводной медузы не превышает двух сантиметров, а живут они в прудах и неглубоких озёрах.

На момент публикации заметки ролик посмотрели более 1,5 тысячи раз. О дальнейшей судьбе медузы ничего неизвестно.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / «Подслушано Новокузнецк».
Фото: http://www.aquaworks.ru

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