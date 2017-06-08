В Новокузнецке в жилом доме взорвался газовый баллон

В Новокузнецке 4 июня в жилом доме взорвался газовый баллон, но известно об этом стало только 8 июня. Хозяин квартиры решил самостоятельно заменить инженерные коммуникации, но нарушил технику безопасности, что привело к взрыву. Конструкция здания не пострадала, однако сам мужчина получил ожоги I степени, об этом сегодня рассказала начальник областной жилищной инспекции Ирина Гайденко, сообщает «КузПресс».

По словам Ирины Гайденко, в Кузбассе местные жители стали часто пренебрегать правилами безопасности. Они сами пытаются провести ремонтные работы, связанные с использованием газа. Начальник госжилинпекции напомнила, что это очень опасно. Взрыв баллона может привести дом в непригодное для жилья состояние.

Ремонтные работы, связанные с газом, должны проводить только специалисты, имеющие специальное разрешение. Любое самостоятельное вмешательство в инженерные коммуникации может привести к непоправимым последствиям.