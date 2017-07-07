В Новокузнецке вандалы разрушили мост через реку Аба

В Новокузнецке неизвестные разобрали пешеходный мост через реку Аба в Куйбышевском районе. Участок от улицы Горноспасательной до улицы В. Соломиной находится в аварийном состоянии. Сейчас мост закрыт.

«Специалисты проводят ремонт объекта. Злоумышленники разобрали четыре пролёта деревянного покрытия на мосту. Для безопасности горожан мост временно закрыт», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Жителям южной столицы Кузбасса рекомендуют пользоваться мостом, который расположен возле Городской клинической больницы №5. В ближайшее время пешеходный мост в Куйбышевском районе будет восстановлен.